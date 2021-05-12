В Москву прибыл борт МЧС с пострадавшими из Казани — фото и видео
В подмосковном аэропорту Жуковский приземлился борт МЧС с пострадавшими во время стрельбы в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Самолет вылетел из аэропорта столицы РТ в 14.40, прибыл в аэропорт Жуковский в 15.55.
На борту самолета в медицинских модулях разместили восемь пострадавших, в том числе пять детей. В полете их сопровождали врачи и психологи.Общество Татарстан
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