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В Москву прибыл борт МЧС с пострадавшими из Казани — фото и видео

16:40, 12.05.2021
В Москву прибыл борт МЧС с пострадавшими из Казани — фото и видео
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В подмосковном аэропорту Жуковский приземлился борт МЧС с пострадавшими во время стрельбы в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служб ГУ МЧС РФ по РТ

Самолет вылетел из аэропорта столицы РТ в 14.40, прибыл в аэропорт Жуковский в 15.55.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

На борту самолета в медицинских модулях разместили восемь пострадавших, в том числе пять детей. В полете их сопровождали врачи и психологи.

Общество Татарстан
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