ХАМАС объявило о пуске более 200 ракет по израильским городам

Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о пуске 100 ракет в сторону израильского города Беэр-Шева и 110 ракет в сторону Тель-Авива и аэропорт Бен-Гурион, сообщает РБК со ссылкой на палестинский информационный портал Dunya Al Watan.



Сообщается, что ранее после атаки Израиля обрушилась высотка Эль-Джаухара в центре Газы. Информацию об обстреле городов ракетами подтвердило издание Times of Israel. Местная полиция сообщает, что после атаки из сектора Газа погибли два жителя города Лод.

Армия Израиля нескольким позднее заявила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС, пишет «РИА Новости».

Вчера в сторону Тель-Авива выпустили несколько ракет. В городе сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном обстреле. В исламистской организации ХАМАС заявили, что в сторону Тель-Авива выпущено 130 ракет.

Маргарита Головатенко