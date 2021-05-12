В Минтруде Татарстана напомнили о сокращенном рабочем дне сегодня

Завтра, 13 мая, в Татарстане отмечается Ураза-байрам. Этот день будет нерабочим, в связи с этим продолжительность рабочего дня сегодня, 12 мая, сокращается на час.

Согласно статье 95 ТК РФ, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Вчера ДУМ Татарстана в связи с трагедией в казанской школе отменило проведение фестиваля «Рамазан Фест». Мероприятие должно было пройти 13 мая.

Сегодня, 12 мая, в Татарстане День траура по погибшим в результате стрельбы в школе №175.