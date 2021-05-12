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Мишустин назвал жадность причиной роста цен на продукты

12:33, 12.05.2021 3
Мишустин назвал жадность причиной роста цен на продукты
Фото: wikipedia.org

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что одной из причин роста цен на продукты в стране стала жадность отдельных производителей и торговых сетей.

«И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах», — цитирует его слова «Интерфакс».

фото: pxhere.com

Также он напомнил, что разогнали инфляцию в мире низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке.

В России наибольший рост цен среди плодоовощной продукции в период с 27 апреля по 4 мая зафиксировали на огурцы — на 7,6%, на капусту — на 4%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Алексей Нечаев
ОбществоВластьЭкономика
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12 май
    И для кого он сделал это открытие? Для себя?
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  • Анонимно 12 май
    и как он догадался, что жадность?!
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    Анонимно 12 май
    У него особая метрика генетичски врожденная в пятую точку, а благодаря лысине он может ее имплементировать в виде колебательной волны окружающего его пространства. Гнись челядь, ибо догадыватца - это твое наказание.
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