Мишустин назвал жадность причиной роста цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что одной из причин роста цен на продукты в стране стала жадность отдельных производителей и торговых сетей.

«И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах», — цитирует его слова «Интерфакс».

фото: pxhere.com

Также он напомнил, что разогнали инфляцию в мире низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке.

В России наибольший рост цен среди плодоовощной продукции в период с 27 апреля по 4 мая зафиксировали на огурцы — на 7,6%, на капусту — на 4%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Алексей Нечаев