В МИД рассказали, из каких стран совершались кибератаки на Россию в 2020 году

В 2020 году большинство хакерских атак на Россию совершали с зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах адресов, сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.



Нападения осуществлялись на объекты, которые связаны с образованием, наукой и разработкой вакцин, здравоохранением, госуправлением, финансовым сектором, военно-промышленным комплексом, а еще с транспортом, сообщает «РИА Новости».

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Напомним, американские СМИ сообщали, что за кибератакой могут стоять хакеры, связанные с Россией. Из-за атаки минтранс США ввел режим региональной чрезвычайной ситуации в некоторых штатах, чтобы предотвратить сбои в поставках нефтепродуктов. Американский президент Джо Байден заявил о непричастности русских хакеров.

Маргарита Головатенко