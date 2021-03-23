Итоги дня: срыв концерта Фирдуса Тямаева, новый дизайн банкнот, крушение бомбардировщика под Калугой
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 23 марта.
- В башкирском селе Киргиз-Мияки сорвался концерт известного татарского певца Фирдуса Тямаева. По заявлению певца, об отмене концерта стало известно за час до его начала, а озвученную ему причину — отключение электричества из-за потопа в подвале — артист считает надуманной и связывает отмену концерта с тем, что ранее поддерживал протестующих против разработки шихана Куштау. В то же время в Минкульте Башкирии заявили, что причиной отмены концерта действительно стала авария на площадке, а в Минкульте Татарстана — что в министерство не поступало жалоб от татарских артистов на проблемы с концертами в Башкирии.
- При запуске двигателей дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме под Калугой сработали катапульты. Погибли трое российских военнослужащих. В Министерстве обороны России подтвердили информацию о гибели военных. Мирные жители в результате происшествия не пострадали.
- Следком по Татарстану возбудил сразу три новых дела по истории с возведением и уничтожением памятника Воину-освободителю в Заинске. Все три возбуждены в отношении неустановленных чиновников и коммерсантов по признакам таких преступлений, как халатность, мошенничество и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.
- Банк России к 2025 году выпустит обновленные банкноты, которые будут дополнены видами других федеральных округов. В 2022 году обновят сторублевые купюры, в 2023-м — тысячные и пятитысячные, в 2024-м — купюры номиналом пятьсот рублей, в 2025-м — десяти- и пятидесятирублевые. На них, как и раньше, будут изображаться города России, но их дополнят другими видами достопримечательностей федеральных округов. Казани на банкнотах не будет — от ПФО выбрали Нижний Новгород.
- После начала замедления скорости работы Twitter в России соцсеть начала удалять запрещенный контент, но делает это недостаточно быстро, заявили в Роскомнадзоре. «Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым», — отметили в ведомстве.
- Совместное предприятие Sollers и Ford Motor Co. — ООО «Соллерс Форд» — планирует наладить в Татарстане серийное производство электрических легких грузовиков Ford Transit. Это произойдет в 2022 году. Согласно прогнозам компании, продажи электротранспорта в 2022—2023 годах будут составлять около 1,5% российского рынка LCV.
- Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев сообщил, что постепенно уходящая зима стала самой холодной с 2009 года. Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев озвучил прогноз Гидрометцентра: в июне ожидается норма в +17 градусов, в июле и в августе — также в пределах нормы. А вот в сентябре будет теплее обычного.
- Композитор Эльмир Низамов получил премию президента России для молодых деятелей культуры 2020 года. Премия присуждена за вклад в продолжение традиций отечественной школы композиции.
- Счетная палата РФ нашла за 2020 год в «Роскосмосе» нарушения на 30 млрд рублей. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Руководитель Счетной палаты отметил, что присутствуют нарушения разного рода. Есть нарушения нормативов финансирования, бухгалтерского учета и другие.
- Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 2 миллионов человек. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. С января 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы на сумму 327 миллиардов рублей. В общей сложности они заплатили налогов на 8 миллиардов рублей. По данным налоговой службы, ежедневно самозанятые зарабатывают более 1 млрд рублей.
- Госдума приняла во втором чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции, который дает право действующему президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост. Законопроект был принят на пленарном заседании во вторник. Также депутаты приняли во втором чтении законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц за физкультурно-оздоровительные услуги.
- В Набережные Челны приедет заместитель генпрокурора России Николай Шишкин. В рабочей поездке его будет сопровождать прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Представители надзорного ведомства проведут прием граждан 25 марта. Жителей города ждут с вопросами о защите прав предпринимателей, несовершеннолетних, о невыплате заработной платы, ЖКХ, долевом строительстве и другими.
- Расходы российского государства в 2020 году оказались рекордными за всю постсоветскую историю и составили 42,15 трлн рублей, подсчитал ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский. Под государственными расходами в этом подсчете понимаются федеральный бюджет, регионы с муниципалитетами и внебюджетные фонды.
- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вручил партбилет сыну Михаила Круга Александру. Сам молодой человек написал у себя на странице в Instgram: «Вступил в партию ЛДПР!»
- Американская благотворительная организация Karmagawa после инцидента с дракой слонов в Казанском цирке в минувшее воскресенье призвала остановить жестокое обращение с животными. Слон упал на арене из-за истощения, потеряв равновесие, заявили они в своем Instagram. Публикацией Karmagawa в stories в Instagram поделился британский автогонщик, пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. «Каждый день поражаюсь жестокости людей. Кто-нибудь знает, как прекратить это в России?» — написал он.
- Блогер Илья Варламов написал пост после случая драки слонов во время представления в Казанском цирке. Он отметил, что неважна причина драки. Также блогер заявил, что он не против цирка. Варламов считает, что не нужно мучить животных. Кроме того, он отметил, что такими темпами мы можем вернуть «гладиаторские бои или, что нам ближе, травлю медведя собаками».
- Законной и обоснованной признал сегодня меру пресечения замминистра МЧС Татарстана Олега Степущенко Верховный суд РТ. До 10 мая он останется под домашним арестом. Адвокат обвиняемого Дмитрий Рылов требовал отменить решение Приволжского райсуда, ссылаясь на то, что доказательства причастности его клиента к преступлениям не представлены, а в материалах следствия «отсутствуют расчет ущерба государству, время, место и способ совершения преступления».
- ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» представило годовую бухгалтерскую отчетность. Годовая выручка компании за январь — декабрь 2020 года составила почти 4 млн рублей. Доход от участия в других организациях составил 517 млн рублей. Убыток составил 2,9 млрд рублей.
- В Татарстане на подготовку к паводку потратили более 1,8 млрд рублей, сообщил замминистра по делам ГО и ЧС РТ Николай Суржко на заседании комиссии в Кабинете министров РТ. По словам Суржко, осенью 2020-го, когда готовились к паводку, отремонтировали 47 гидротехнических сооружений, очистили русла рек и провели дноуглубление на 96 участках, спрямили русла рек на пяти участках, а еще установили, отремонтировали и очистили более 4 тысяч водопропускных труб.
Алексей Нечаев
комментарии
Мы должны поступить аналогично.
Жестко должны отреагировать все на такое безобразие, самое главное, должна очень жестко отреагировать наш министр культуры.