Сильный взрыв произошел в Кабуле

В результате ЧП несколько человек получили ранения

Фото: Реальное время

Сильный взрыв произошел в Кабуле в районе Шахр-е Нау, сообщил телеканал TOLOnews.

Отмечается, что в этом районе расположены ТЦ, магазины и гостиницы. На опубликованных телеканалом кадрах корреспонденты показали столб густого дыма. В результате ЧП несколько человек получили ранения. Жители в панике убежали с места взрыва.

Как доложил пресс-секретарь МВД Афганистана Абдула Матина Кани, следователи уже начали расследовать характер взрыва.

— Подробности мы сообщим позже, — сказал Кани журналистам.

Никита Егоров