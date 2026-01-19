Сильный взрыв произошел в Кабуле
В результате ЧП несколько человек получили ранения
Сильный взрыв произошел в Кабуле в районе Шахр-е Нау, сообщил телеканал TOLOnews.
Отмечается, что в этом районе расположены ТЦ, магазины и гостиницы. На опубликованных телеканалом кадрах корреспонденты показали столб густого дыма. В результате ЧП несколько человек получили ранения. Жители в панике убежали с места взрыва.
Как доложил пресс-секретарь МВД Афганистана Абдула Матина Кани, следователи уже начали расследовать характер взрыва.
— Подробности мы сообщим позже, — сказал Кани журналистам.
