Казань и Челны попали в топ городов России, где сильнее всего подорожали микроквартиры

Фото: Максим Платонов

В Казани и Набережных Челнах квартиры площадью до 32 кв. м на «вторичке» подорожали на 23% за год. Заметнее всего за 12 месяцев цены на такую жилплощадь выросли только в Курске (+64,1%), Череповце (+30%), Ижевске (+28%), Оренбурге (+24,2%) и Барнауле (+23,3%), пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал «Мир квартир».

Также существенно подорожали студии в Саранске (+23%), Калининграде (+22,8%) и Нижнем Новгороде (+22,6%). Подешевел «квадрат» за аналогичный период только в Сургуте (–7,8%), Новокузнецке (–5,9%), Мурманске (–5,2%), Кемерово (–3%) и Архангельске (–1,7%).

В Москве аналогичное жилье стало дороже за год на 7,1% (до 397,6 тыс. рублей за кв. м.), в Санкт-Петербурге — на 15,8% (до 229,2 тыс. рублей).

В среднем в России микроквартиры на «вторичке» в крупных городах подорожали за год на 12%, до 133,7 тыс. рублей за кв. метр.

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, в целом рост цен за 2025 год оказался втрое меньше, чем за 2024-й. При этом квартиры-студии подорожали больше, чем обычные квартиры. Связано это с тем, что из-за дорогих кредитов люди в первую очередь покупают самые бюджетные варианты.

Никита Егоров