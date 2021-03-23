Госдума: во II чтении принят законопроект о налоговом вычете за спорт

Госдума приняла во втором чтении законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц за физкультурно-оздоровительные услуги, сообщает ТАСС.

Россияне смогут вернуть 13% средств, потраченных на спортивные занятия. Максимальная сумма затрат может составить 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

Клиенты фитнес-центров также смогут получить вычет. Кроме того, была принята поправка, согласно которой получить «спортивный» вычет можно и на несовершеннолетних детей.

Ранее депутаты Госдумы подготовили ко второму чтению поправку в законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги.

