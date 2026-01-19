Голкипер «Ак Барса» Билялов стал четвертым вратарем с 200 победами в КХЛ
Юбилейной стала победная игра с «Адмиралом» во Владивостоке
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов одержал 200-ю победу за карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Юбилейной для голкипера стала победа над «Адмиралом» (5:2) во Владивостоке. Обе шайбы он пропустил во втором периоде встречи.
Билялов стал лишь четвертым вратарем в истории, одержавшим 200 побед в КХЛ. Ранее подобное удавалось только Василию Кошечкину (378 побед), Александру Еременко (299) и Константину Барулину (258). Все трое некоторое время выступали за казанский «Ак Барс».
В нынешнем сезоне Билялов одержал 19 побед в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
