Голкипер «Ак Барса» Билялов стал четвертым вратарем с 200 победами в КХЛ

17:29, 19.01.2026

Юбилейной стала победная игра с «Адмиралом» во Владивостоке

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов одержал 200-ю победу за карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Юбилейной для голкипера стала победа над «Адмиралом» (5:2) во Владивостоке. Обе шайбы он пропустил во втором периоде встречи.

Билялов стал лишь четвертым вратарем в истории, одержавшим 200 побед в КХЛ. Ранее подобное удавалось только Василию Кошечкину (378 побед), Александру Еременко (299) и Константину Барулину (258). Все трое некоторое время выступали за казанский «Ак Барс».

В нынешнем сезоне Билялов одержал 19 побед в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Зульфат Шафигуллин

