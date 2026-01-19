«Ак Барс» одержал третью победу на Дальнем Востоке, обыграв «Адмирал»

Четвертую шайбу хозяева забросили в свои ворота

«Ак Барс» обыграл в гостях «Адмирал» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала третью победу подряд в выездной серии на Дальнем Востоке.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Радэль Замалтдинов, Александр Барабанов, Алексей Пустозеров, Илья Карпухин и Артем Галимов. При этом четвертый гол казанцев был забит хоккеистом соперника Либором Шулаком, но в протокол вписали игрока «барсов». У «Адмирала» отличились Владимир Брюквин и Дмитро Тимашов.

По решению тренерского штаба игру пропустил нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.

Ранее «Ак Барс» дважды переиграл хабаровский «Амур» (5:3, 3:0) в ходе текущей выездной серии на Дальнем Востоке. В среду, 21 января, «барсы» вновь сыграют с «Адмиралом» во Владивостоке в 12.30 по московскому времени.

«Ак Барс» сохранил вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 66 очками. «Адмирал» замыкает табель Востока с 34 баллами.

«Адмирал» — «Ак Барс» — 2:5 (0:3, 2:0, 0:2)

Голы:

0:1 — Замалтдинов (Дыняк, Миллер, 03:58);

0:2 — Барабанов (Галимов, 18:04);

0:3 — Пустозеров (Семенов, Хмелевский, 18:48);

1:3 — Брюквин (Шэн, Старков, 21:07);

2:3 — Тимашов (Солянников, Ручкин, 31:47);

2:4 — Карпухин (43:59);

2:5 — Галимов (в пустые ворота).

Зульфат Шафигуллин