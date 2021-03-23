Ежедневно самозанятые в России зарабатывают более 1 млрд рублей — налоговая

Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 2 миллионов человек. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба.

С января 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы на сумму 327 миллиардов рублей. В общей сложности они заплатили налогов на 8 миллиардов рублей. По данным налоговой службы, ежедневно самозанятые зарабатывают более 1 млрд рублей.

В основном самозанятые входят в возрастную группу 30—40 лет, средний возраст составляет 33 года. При этом в системе зарегистрировано 25 тысяч несовершеннолетних. До 30 лет в основном самозанятые задействованы в сфере маркетинга и рекламы и предоставляют услугу доставки. В возрасте до 40 лет они сдают жилье и работают репетиторами.

Фото: kzn.ru

Ранее бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев раскритиковал работу кредитных учреждений. Несмотря на то, что Татарстан стал пилотным регионом по внедрению нового налогового режима (власти активно агитировали народ записываться в самозанятые — и их уже 110 тыс. человек во всех районах), в аппарат бизнес-омбудсмена поступает много жалоб на трудности с получением займов в банках. «Фактически самозанятые для банков так и остались физическими лицами, и наши обещанные преференции остались пока лишь на бумаге», — посетовал он.



Ольга Плешкова