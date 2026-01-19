Стали известны подробности ограбления Лувра: охрана не мешала ворам

Фото: Реальное время

Обнародованные записи с камер видеонаблюдения, показывают, что охрана Лувра наблюдала за ограблением, но не предотвратила его, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал France 2.

Несколько сотрудников службы безопасности Лувра, одетых в черные костюмы, заметили проникновение злоумышленника через окно и покинули зал. После этого в помещение вошел второй преступник в мотоциклетном шлеме с болгаркой в руках. Грабители целенаправленно двигались к определенным витринам с украшениями, игнорируя остальные экспонаты.

Один из охранников сделал попытку приблизиться к грабителям, держа в руках ограждение, но оба раза отказался действовать решительно и отошел назад. Преступники спокойно продолжили взлом витрин и похищение ценностей.

В результате нападения были похищены девять уникальных предметов, включая тиары, серьги, ожерелья и броши бывших французских императриц. Лишь одно украшение — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — позже была найдена и возвращена в экспозицию.

Ариана Ранцева