СК возбудил еще три дела по «огнеупорному» памятнику Неизвестному Солдату в Заинске

Фото: фото предоставлены МЧС и прокуратурой РТ

Сегодня Следком по РТ возбудил сразу три новых дела по истории с возведением и уничтожением памятника Воину-освободителю в Заинске. Все три возбуждены в отношении неустановленных чиновников и коммерсантов по признакам таких преступлений, как халатность, мошенничество и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.



Напомним, новый памятник в Заинске был открыт в мае 2020-го, его презентовали как огнеупорный, однако скульптура из стекловолокна полностью сгорела 16 марта 2021 года после игры детей у Вечного огня. 17 марта полиция нашла юных поджигателей, СК возбудил дело по факту уничтожения памятника погибшим при защите Отечества.

В тот же день прокуратура направила материалы на возбуждение дел о мошенничестве и преступной халатности в отношении исполнителя контракта Евгения Козлова и бывшего главы исполкома Заинска Антона Петрова. Последний отвечал за приемку «огнеупорного» памятника.

По делу назначены необходимые экспертизы, устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления, отмечают в Следкоме.

Новый памятник Воину-освободителю в Заинске обещают установить до Дня Победы.

Детали скандальной истории — в материале «Реального времени».