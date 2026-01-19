Полина Лурье получила ключи от квартиры Долиной

Она достала из сумки ключи от квартиры и показала их корреспондентам

Фото: Динар Фатыхов

Полина Лурье получила ключи от квартиры, ранее принадлежавшей Ларисе Долиной. Об этом сообщил адвокат новой собственницы, пишет RT.

— Открыли ключами, все нормально. Вынесли все личные вещи (предыдущие собственники, — прим. ред.), остались только предметы личной необходимости, которые были оговорены в договоре купли-продажи, — сказала Лурье.

Позже в качестве доказательства она также достала из сумки ключи от квартиры и показала их корреспондентам.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина освободила купленную Полиной Лурье квартиру. Однако позже выяснилось, что сторона Лурье отказалась принять квартиру Долиной в Хамовниках. По словам адвоката покупательницы Светланы Свириденко, представитель певицы не был наделен полномочиями для совершения акта приема-передачи.

Никита Егоров