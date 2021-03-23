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Счетная палата выявила в «Роскосмосе» нарушения на 30 млрд рублей

14:20, 23.03.2021
Счетная палата выявила в «Роскосмосе» нарушения на 30 млрд рублей
Фото: kremlin.ru

Счетная палата РФ нашла за 2020 год в «Роскосмосе» нарушения на 30 млрд рублей. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает RT.

Руководитель Счетной палаты отметил, что присутствуют нарушения разного рода. Есть нарушения нормативов финансирования, бухгалтерского учета и другие.

Ранее ведомство выявило нарушения при использовании бюджетных средств на 50 млрд рублей. По словам главы ведомства, 20 нарушений требуют правовой оценки Генпрокуратуры и Следственного комитета.

В 2019 году, по данным Счетной палаты, из бюджета украли 2—3 млрд рублей.

ОбществоЭкономика
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