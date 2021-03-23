Сыну Михаила Круга лидер ЛДПР Владимир Жириновский вручил партбилет

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вручил партбилет сыну Михаила Круга Александру.

Сам молодой человек написал у себя на странице в Instgram: «Вступил в партию ЛДПР!»

Александр Круг родился в 2002 году. Его отца Михаила Круга убили в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в собственном доме в Твери. Он был помощником Жириновского с 2000 года.

Александр может через несколько лет баллотироваться в Госдуму, после достижения 21 года. В этом году лидер фракции ЛДПР допустил досрочное проведение выборов в РФ.

