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Сыну Михаила Круга лидер ЛДПР Владимир Жириновский вручил партбилет

13:30, 23.03.2021
Сыну Михаила Круга лидер ЛДПР Владимир Жириновский вручил партбилет
Фото: wikimedia.org

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вручил партбилет сыну Михаила Круга Александру.

Сам молодой человек написал у себя на странице в Instgram: «Вступил в партию ЛДПР!»

Александр Круг родился в 2002 году. Его отца Михаила Круга убили в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в собственном доме в Твери. Он был помощником Жириновского с 2000 года.

Александр может через несколько лет баллотироваться в Госдуму, после достижения 21 года. В этом году лидер фракции ЛДПР допустил досрочное проведение выборов в РФ.

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