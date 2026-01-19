Новости бизнеса

Российские маркетплейсы перешли к качественной модернизации ПВЗ

14:28, 19.01.2026

Динамика прироста ПВЗ резко замедлилась, участники рынка переходят к оптимизации существующей инфраструктуры

Фото: Реальное время

Количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) крупнейших российских маркетплейсов в 2025 году перестало расти прежними темпами, сообщает Data Insight.

По данным аналитического исследования рынка, к концу декабря ситуация выглядела следующим образом:

  • Wildberries: около 88 тысяч ПВЗ;
  • Ozon: примерно 86,8 тысячи ПВЗ, исключая постаматы;
  • «Яндекс.Маркет»: около 12,8 тысячи ПВЗ, также без учета постаматов.

За прошедший период основным драйвером развития стали не новые открытия, а переориентация на повышение качества обслуживания клиентов и улучшение внутренней эффективности каждой отдельно взятой точки. В крупных городах расширение сетей прекратилось практически полностью ввиду достигнутого уровня насыщенности.

Кроме того, важным фактором стало изменение подхода маркетплейсов к условиям размещения ПВЗ. Отказавшись от строгих требований монобрендового формата, многие игроки разрешили совместную эксплуатацию помещений несколькими компаниями.

Ранее «Реальное время» писало, что Wildberries подключил все ПВЗ в России к сервису отправки посылок WBTrack.

Ариана Ранцева

