Российские маркетплейсы перешли к качественной модернизации ПВЗ
Динамика прироста ПВЗ резко замедлилась, участники рынка переходят к оптимизации существующей инфраструктуры
Количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) крупнейших российских маркетплейсов в 2025 году перестало расти прежними темпами, сообщает Data Insight.
По данным аналитического исследования рынка, к концу декабря ситуация выглядела следующим образом:
- Wildberries: около 88 тысяч ПВЗ;
- Ozon: примерно 86,8 тысячи ПВЗ, исключая постаматы;
- «Яндекс.Маркет»: около 12,8 тысячи ПВЗ, также без учета постаматов.
За прошедший период основным драйвером развития стали не новые открытия, а переориентация на повышение качества обслуживания клиентов и улучшение внутренней эффективности каждой отдельно взятой точки. В крупных городах расширение сетей прекратилось практически полностью ввиду достигнутого уровня насыщенности.
Кроме того, важным фактором стало изменение подхода маркетплейсов к условиям размещения ПВЗ. Отказавшись от строгих требований монобрендового формата, многие игроки разрешили совместную эксплуатацию помещений несколькими компаниями.
