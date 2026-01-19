Начальника учебного центра МВД по Коми арестовали после ЧП 15 января
Дашевский будет находиться под стражей по 15 марта включительно
Суд арестовал начальника учебного центра МВД по Республике Коми Антона Дашевского. Напомним, что 15 января в этом центре произошел взрыв и пожар. В результате ЧП пострадали 24 человека, одна женщина погибла. Ранее следователи ходатайствовали о заключении Дашевского под стражу, пишет ТАСС.
По решению судьи Дашевский будет находиться под стражей по 15 марта включительно.
Как уточнили в Следственном комитете, после взрыва учебно-имитационной гранаты в центре МВД в Сыктывкаре потерпевшими признали больше 30 человек.
Отметим, что уголовное дело находится на первоначальной стадии расследования.
Ранее сообщалось, что «Волго-Вятскуправтодор» через суд хочет изъять земельные участки «Татнефти».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».