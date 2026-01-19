Начальника учебного центра МВД по Коми арестовали после ЧП 15 января

Дашевский будет находиться под стражей по 15 марта включительно

Фото: Артем Дергунов

Суд арестовал начальника учебного центра МВД по Республике Коми Антона Дашевского. Напомним, что 15 января в этом центре произошел взрыв и пожар. В результате ЧП пострадали 24 человека, одна женщина погибла. Ранее следователи ходатайствовали о заключении Дашевского под стражу, пишет ТАСС.

По решению судьи Дашевский будет находиться под стражей по 15 марта включительно.

Как уточнили в Следственном комитете, после взрыва учебно-имитационной гранаты в центре МВД в Сыктывкаре потерпевшими признали больше 30 человек.

Отметим, что уголовное дело находится на первоначальной стадии расследования.

Никита Егоров