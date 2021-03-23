Верховный суд РТ не отпустил замглавы МЧС из-под домашнего ареста

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Законной и обоснованной признал сегодня меру пресечения замминистра МЧС Татарстана Олега Степущенко Верховный суд РТ. До 10 мая он останется под домашним арестом, сообщает с места журналист «Реального времени».



«Никогда ничего противозаконного не совершал, никогда ни от кого не бегал. Являюсь участником боевых действий, в том числе межгосударственных», — сообщил на заседании Степущенко. Отвечая на вопрос председательствующего судьи, он отметил — ему уже предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями и растрате. Также замминистра отметил, что с самого начала следственных действий он заявил следователям: «Я иду на контакт, готов выдавать любую информацию, оказывать любую помощь, чтобы быстрее дело было расследовано».

По мнению обвиняемого, он — «один из немногих, кто заинтересован в скорейшем завершении этого расследования».

Адвокат обвиняемого Дмитрий Рылов требовал отменить решение Приволжского райсуда, ссылаясь на то, что доказательства причастности его клиента к преступлениям не представлены, а в материалах следствия «отсутствуют расчет ущерба государству, время, место и способ совершения преступления».

Представитель прокуратуры РТ Андрей Андронов заявлял, что сомнений в законности решения о домашнем аресте у него нет.

По версии сотрудников СК и ФСБ, замминистра и его неустановленные коллеги в сговоре с неустановленными коммерсантами в 2013—2019 годах использовали схему незаконного обогащения с получением госконтрактов на 56,7 млн рублей по поставке оборудования и монтажу речевых сиренных установок для системы массового оповещения населения, обязательства по которым не были исполнены в полном объеме, а деньги похищены и растрачены.