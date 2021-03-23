РКН: Twitter удаляет контент недостаточно быстро после замедления

После начала замедления скорости работы Twitter в России соцсеть начала удалять запрещенный контент, но делает это недостаточно быстро, заявили в Роскомнадзоре.

«Темпы удаления запрещенной информации соцсетью неудовлетворительные», — сообщили в ведомстве.

Также в РКН заявили, что на данный момент удалена только треть запрещенного в РФ контента.

«Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым», — отметили в Роскомнадзоре.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что РКН будет настаивать на скорейшем удалении всей запрещенной для детей информации в социальной сети.

C 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. После в РКН допустили блокировку социальной сети Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию.

