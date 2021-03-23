Банк России обновит дизайн банкнот

Банк России к 2025 году выпустит обновленные банкноты, которые будут дополнены видами других федеральных округов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Михаила Алексеева.



Выпущенные в 2017-м банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей отличаются современным дизайном и защитным комплексом. До такого уровня в ЦБ РФ хотят модернизировать банкноты образца 1997 года.

Так, по словам Алексеева, в 2022 году обновят сторублевые купюры, в 2023-м — тысячные и пятитысячные, в 2024-м — купюры номиналом пятьсот рублей, в 2025-м — десяти- и пятидесятирублевые. На них, как и раньше, будут изображаться города России, но их дополнят другими видами достопримечательностей федеральных округов.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

О предпосылках изменения дизайна российских банкнот сообщал гендиректор Гознака Аркадий Трачук еще в 2018 году. Он упоминал, что изменения, вероятнее всего, будут отталкиваться от результатов, полученных в ходе обращения банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.

Маргарита Головатенко