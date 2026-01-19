Chanel оформил новые товарные знаки в России

Исключительное право на использование знака действует до 12 декабря 2034 года

Французский люксовый бренд Chanel, ранее прекративший работу в России, зарегистрировал в РФ товарный знак Rouge Coco Chanel для косметической продукции и подал заявки на регистрацию других одноименных знаков. Это следует из данных Роспатента, сообщает ТАСС.

Заявка на товарный знак Rouge Coco Chanel была направлена в декабре 2024 года из Швейцарии компанией «Шанель САРЛ», владеющей правами на бренд Chanel. Государственная регистрация была завершена в январе 2026 года. Исключительное право на использование знака действует до 12 декабря 2034 года.

Регистрация осуществлена по одному классу Международной классификации товаров и услуг — №3, который охватывает парфюмерно-косметические средства, грим и продукцию для макияжа.

Кроме того, 15 января 2026 года компания подала заявку на регистрацию товарного знака Chanel еще по двум классам МКТУ — №6 и №22. В перечень заявленных товаров включены металлические изделия и элементы декора, настольные статуэтки, а также текстильные мешочки, предназначенные для хранения.

Бренд Chanel объявил о приостановке деятельности в России в марте 2022 года на фоне событий на Украине. К марту 2024 года компания завершила выход с рынка, закрыв бутики и расторгнув договоры аренды.

Ариана Ранцева