42,15 трлн рублей госрасходов — это много или мало?

Расходы российского государства в 2020 году оказались рекордными за всю постсоветскую историю и составили 42,15 трлн рублей, подсчитал ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский. Под государственными расходами в этом подсчете понимаются федеральный бюджет, регионы с муниципалитетами и внебюджетные фонды.

Более половины (54%) расширенных госрасходов России в 2020 году пришлось на федеральный бюджет. В сравнении с 2019 годом траты федерального бюджета выросли на четверть, следует из оценки Счетной палаты. Консолидированные бюджеты регионов выросли на 15%, главным образом за счет увеличения расходов на здравоохранение, следует из данных Федерального казначейства.

Если сравнивать траты разных лет в процентном отношении к ВВП, то расширенные госрасходы в 2020 году (39,5% ВВП) уступают только показателю кризисного 2009 года, когда траты составили максимальные для постсоветской истории 41,4% ВВП, пишет РБК. Однако издание замечает: тогда ВВП упал на рекордные 7,8%.

Фото: duma.gov.ru

42,15 трлн рублей — это:

$554,75 млрд по курсу на сегодня. Или 10,19 млн биткоинов .

по курсу на сегодня. Или . Более чем в два раза больше, чем доходы федерального бюджета, — в 2020 году они составили 18,723 млрд рублей.

— в 2020 году они составили 18,723 млрд рублей. В полтора раза больше, чем общий бюджет всех национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 год, — эта сумма составляет 25,7 трлн рублей.

в России на период с 2019 по 2024 год, — эта сумма составляет 25,7 трлн рублей. Меньше, чем тратит целый ряд развитых стран Европы , если соотнести траты к ВВП страны. Более 40% ВВП на госрасходы приходится в Нидерландах, Германии, Венгрии, Греции, Австрии, Италии, Норвегии, Бельгии, Финляндии и Франции.

, если соотнести траты к ВВП страны. Более 40% ВВП на госрасходы приходится в Нидерландах, Германии, Венгрии, Греции, Австрии, Италии, Норвегии, Бельгии, Финляндии и Франции. Но больше, чем в соотношении к ВВП тратят многие развивающиеся страны : в предыдущий, 2019 год больше 40% тратила только Украина. Однако Россия тогда тратила на госрасходы только 35,2% ВВП, по этому показателю ее опережали также ЮАР, Турция, Бразилия и Саудовская Аравия.

: в предыдущий, 2019 год больше 40% тратила только Украина. Однако Россия тогда тратила на госрасходы только 35,2% ВВП, по этому показателю ее опережали также ЮАР, Турция, Бразилия и Саудовская Аравия. В пять с лишним раз меньше, чем готовятся влить США в свою экономику в рамках очередного плана стимулирования, который подготовила администрация Джо Байдена. По данным СМИ, расходы по этому плану оцениваются в $3 триллиона.

в рамках очередного плана стимулирования, который подготовила администрация Джо Байдена. По данным СМИ, расходы по этому плану оцениваются в $3 триллиона. В четыре раза меньше пакета «ковидных» мер поддержки, который представлял Байден в январе: его объем оценивается в $1,9 триллиона.

Александр Артемьев