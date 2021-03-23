Госдума приняла во втором чтении законопроект о праве президента вновь баллотироваться

Госдума приняла во втором чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции, который дает право действующему президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост. Законопроект был принят на пленарном заседании во вторник, сообщает ТАСС.



Документ внесли депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а еще член Совфеда Андрей Клишас. В первом чтении законопроект приняли в декабре. Одно из новых положений Конституции РФ гласит, что ограничение числа сроков применяется к действующему президенту без учета его предыдущих сроков. То есть должность президента руководитель государства может занимать еще два срока.

Однако по законопроекту к кандидатам вводятся и дополнительные требования — лидером страны может быть гражданин не моложе 35 лет, проживающий в РФ не менее 25 лет, никогда не имевший иностранного гражданства или вида на жительство.

Возрастной ценз вводится и для занимающего должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ — им может быть гражданин не моложе 30 лет. Еще у ЦИК есть право досрочного прекращения полномочий члена регионального Центризбиркома, который был назначен по его предложению. Предполагается разрешить сокращать информацию о кандидатах в бюллетене для голосования по согласованию с ЦИК, а еще увеличить количество переносных ящиков, которые могут быть дополнительно использованы при голосовании вне помещений.

По законопроекту гражданам, осужденным к лишению свободы за преступления средней тяжести, запрещается баллотироваться и быть избранными депутатами Госдумы в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Фото: government.ru

Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который дает право действующему президенту РФ избираться еще два раза после внесения поправок в Конституцию. Проект закона внесли в Госдуму в середине ноября. Норма об «обнулении» предполагает, что со времени принятия поправок в Конституцию РФ президент не может занимать эту должность более двух сроков (парламентарии убрали слово «подряд»). Однако не учитываются сроки, которые президент занимал до вступления в силу новой редакции основного закона страны.

Маргарита Головатенко