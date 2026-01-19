Банк России и Московская биржа запускают программу повышения капитализации фондового рынка
Банк России совместно с ПАО «Московская биржа» объявили о старте программы создания акционерной стоимости, направленной на увеличение капитализации российского фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году и до 75% ВВП к 2036 году.
Участниками программы станут публичные акционерные общества, демонстрирующие высокие стандарты корпоративного управления и приверженность принципам информационной прозрачности. Эти компании образуют группу лидеров, ориентированную на устойчивый рост рыночной стоимости акций.
Основные цели программы включают поддержку корпоративных культур и лучших рыночных практик, улучшение инвестиционного климата и повышение привлекательности компаний для долгосрочных вложений.
Условия участия предусматривают:
- рост выручки и активов выше инфляции за последние три года;
- соответствие дивидендной политики требованиям Банка России;
- наличие кредитного рейтинга, выданного аккредитованным агентством;
- информационную открытость и выполнение норм Кодекса корпоративного управления.
Заявления на участие принимаются от эмитентов, чьи ценные бумаги включены в первые два уровня листинга Московской биржи. Для включения в программу компании обязаны представить разработанную стратегию создания акционерной стоимости.
