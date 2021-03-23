«Татнефтехиминвест-холдинг» сообщил об убытке за 2020 год

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» предоставило годовую бухгалтерскую отчетность. Годовая выручка компании за январь — декабрь 2020 года составила почти 4 млн рублей. Доход от участия в других организациях составил 517 млн рублей. Убыток составил 2,9 млрд рублей.

За аналогичный период в 2019 году компания получила чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей. У ОАО «ТНХИ-Х» в 2020 году заметно увеличились расходы и составили 4,7 млрд рублей. В 2019 компания потратила 446 млн.

Ранее сообщалось, что объем производства предприятий нефтегазохимического комплекса РТ по итогам 2020 года сократился на 8,4%.

