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«Татнефтехиминвест-холдинг» сообщил об убытке за 2020 год

12:11, 23.03.2021 2
«Татнефтехиминвест-холдинг» сообщил об убытке за 2020 год
Фото: tatcenter.ru

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» предоставило годовую бухгалтерскую отчетность. Годовая выручка компании за январь — декабрь 2020 года составила почти 4 млн рублей. Доход от участия в других организациях составил 517 млн рублей. Убыток составил 2,9 млрд рублей.

За аналогичный период в 2019 году компания получила чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей. У ОАО «ТНХИ-Х» в 2020 году заметно увеличились расходы и составили 4,7 млрд рублей. В 2019 компания потратила 446 млн.

Ранее сообщалось, что объем производства предприятий нефтегазохимического комплекса РТ по итогам 2020 года сократился на 8,4%.

ЭкономикаБизнес Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 мар
    Не может у них выручка быть 4 миллиона рублей. 4 миллиарда - верю.
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    Анонимно 23 мар
    Тогда они были бы в "плюсе".
    А они в "минусе".
    Расходы, если верить цифрам, увеличились почти в 9 раз.
    Отсюда и "убыток".

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