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В Набережные Челны приедет заместитель генпрокурора России Николай Шишкин

08:34, 23.03.2021
В Набережные Челны приедет заместитель генпрокурора России Николай Шишкин
Фото: epp.genproc.gov.ru

В Набережные Челны приедет заместитель генпрокурора России Николай Шишкин. В рабочей поездке его будет сопровождать прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Представители надзорного ведомства проведут прием граждан 25 марта. Жителей города ждут с вопросами и о защите прав предпринимателей, несовершеннолетних, о невыплате заработной платы, ЖКХ, долевого строительства и другими.

Записаться на прием можно по телефонам 8(8552) 52-92-63, 52-31-82. Встреча состоится в здании прокуратуры Набережных Челнов по адресу улица Усманова, 51а, 42/02а.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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