Трое военных погибли в результате ЧП на аэродроме под Калугой
При запуске двигателей дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме под Калугой сработали катапульты. Погибли трое российских военных.
«На земле при запуске двигателей сработали катапульты», — сообщили ТАСС в силовых структурах Калужской области. По данным источника, в результате инцидента погиб командир полка, сидевший на месте инструктора.
В Министерстве обороны России подтвердили информацию о гибели военных. Мирные жители в результате происшествия не пострадали.
В 2019 году в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22М3 произошел отказ двигателя. Экипаж смог отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт. Самолет производился на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.
В прошлом году стало известно, что в Казани на предприятии «Туполев» проведут массовую модернизацию дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
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