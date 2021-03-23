Трое военных погибли в результате ЧП на аэродроме под Калугой

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При запуске двигателей дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме под Калугой сработали катапульты. Погибли трое российских военных.

«На земле при запуске двигателей сработали катапульты», — сообщили ТАСС в силовых структурах Калужской области. По данным источника, в результате инцидента погиб командир полка, сидевший на месте инструктора.

В Министерстве обороны России подтвердили информацию о гибели военных. Мирные жители в результате происшествия не пострадали.

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В 2019 году в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22М3 произошел отказ двигателя. Экипаж смог отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт. Самолет производился на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.



В прошлом году стало известно, что в Казани на предприятии «Туполев» проведут массовую модернизацию дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Татьяна Демина