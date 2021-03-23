На подготовку к паводку в Татарстане потратили более 1,8 млрд рублей

В Татарстане на подготовку к паводку потратили более 1,8 млрд рублей, сообщил замминистра по делам ГО и ЧС РТ Николай Суржко на заседании комиссии в Кабинете министров РТ.



По словам Суржко, осенью 2020-го, когда готовились к паводку, отремонтировали 47 гидротехнических сооружений, очистили русла рек и провели дноуглубление на 96 участках, спрямили русла рек на пяти участках, а еще установили, отремонтировали и очистили более 4 тысяч водопропускных труб.



В случае возникновения чрезвычайных ситуаций развернут более 150 пунктов временного размещения на 30 тысяч человек. «Наблюдать за колебаниями уровня воды на водоемах будут 35 стационарных гидропостов и 83 временных поста на малых реках и прудах», — сообщил замглавы.

Фото: mchs.tatarstan.ru

Ранее сообщалось, что Татарстан получит на расчистку и очистку водных объектов 217,8 млн рублей из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Маргарита Головатенко