Итоги дня: плата за ЖКУ в январе вырастет, партия вакцины для Татарстана, дефицит бензина в Хабаровске
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 3 февраля.
- Сбытовые компании предупредили татарстанцев, что из-за январских холодов платежки за коммунальные услуги будут еще выше. По подсчетам «Татэнергосбыта» рост потребления тепла в декабре по сравнению с ноябрем составил 31%. Ожидается, что по сравнению с декабрем плата за январь вырастет на 8%.
- В Минобороны РФ наконец-то рассказали о планах построить военный госпиталь в Казани. Он будет рассчитан на 150 койко-мест. Проектные организации военного ведомства уже подготовили эскизы лечебного учреждения. Напомним, исторический военный госпиталь находился в центре Казани был одним из старейших в России. В самых старых из сохранившихся корпусов в свое время лежали еще офицеры Отечественной войны 1812 года. Его закрыли в 2012 году. Здание передали КФУ.
- В России завершены пострегистрационные клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» среди пожилых людей. Результаты испытаний положительные: Разработчики считают, что иммунитет у вакцинируемых будет держаться около года.
- Республиканское управление Следкома отчиталось сегодня об итогах 2020 года. По данным СКР, в Татарстане за год почти на треть выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло почти на треть, на 21% увеличилось число убийств и покушений, на 10,8% — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.
- В Минцифры России рассказали подробности законопроекта о предоставлении данных по геолокации телефонов. Там объяснили, что документ предполагает передачу сведений о геолокации мобильных устройств без судебного решения по мотивированному запросу правоохранительных органов. Данные можно получать только с оборудования операторов связи. При этом он запрещает напрямую передачу содержания разговоров или сообщений без согласия абонентов.
- В татарстанском театре оперы и балета имени Джалиля отвергают обвинения Роспотребнадзора в превышении разрешенного числа зрителей на спектаклях. По сегодняшним правилам зрительный зал можно заполнять на 70%, а в день проверки на представлении было меньше 56% зрителей.
- Четыре компании из Татарстана вошли в сотню крупнейших российских организаций по капитализации. «Татнефть» расположилась на 12-м месте рейтинга. Ее капитализация по итогам 2020 года составила $15,18 млрд.
- В Татарстане на сегодняшний день каждый 35-й житель республики состоит на учете с онкологическими заболеваниями. Лидирующими злокачественными образованиями остаются: рак ободочной прямой кишки, рак молочной железы и рак кожи с меланомой.
- Синоптики прогнозируют резкое похолодание в выходные, а ночные температуры в понедельник и вторник могут опуститься до -34°С.
- Гендиректор «Рубина» Сайманов вошел в новый состав исполкома Российского футбольного союза (РФС). Президент РФС Александр Дюков единогласным решением был переизбран на новый четырехлетний срок.
- Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Семейном кодексе закрепляется приоритет Конституции РФ.
- Татарстан получил почти 50 тысяч доз вакцины «Спутник V». Всего в республику поступило уже 81 122 дозы.
- Гендиректор и основатель соцсети Parler Джон Матце рассказал, что совет директоров компании решил уволить его. Недавно выяснилось, что предприниматель женат на 29-летней уроженке Казани Алине Мухутдиновой.
- Ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал, сколько студентов было оштрафовано по итогам митингов в поддержку Навального. По его словам, университет получил 36 или 37 извещений о том, что «ваш студент был оштрафован». Гафуров уточнил, что вуз будет отчислять тех студентов, кого привлекут к уголовной ответственности.
- Гафуров также отверг слухи о слиянии с КАИ. Он подчеркнул, что вузы продолжат сотрудничать, кого бы ни избрали ректором авиационного.
- В Татарстане на поддержку бизнеса в 2021 году планируется направить 1,2 млрд рублей. Из них 1 млрд рублей выделит бюджет республики.
- В Москве состоялся предпремьерный показ первой серии сериала «Мастер», сюжет которого построен вокруг гоночной команды «КАМАЗ-мастер». В свою очередь, авторы шоу «Вечерний Ургант» сняли сюжет, в котором Иван Ургант «утопил» грузовик «КАМАЗ-мастер» в Останкинском пруду.
- Казанская полиция объявила о пресечении массовой драки, в которой собирались участвовать 42 человека. Изъяты 30 прутов металлической арматуры и огнестрельное оружие, рассказали «Реальному времени» в МВД.
- Правительство РФ не планирует продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло. В середине декабря президент РФ Владимир Путин обратил внимание на подорожавшие продукты из числа товаров первой необходимости. Правительству было поручено решить проблему и добиться снижения цен. Кабмин договорился с производителями заморозить цены на сахар и масло.
- Бизнес-омбудсмен Борис Титов отрицает, что власти готовятся отменить ИП. Ранее он заявил в интервью, что такая организационная форма имеет свои недостатки. Это породило слухи о ее отмене.
- В Хабаровском крае из-за дефицита топлива люди стали продавать места в очередях на АЗС. Появились и сообщения о продаже бензина по завышенной стоимости.
- В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из-за Навального. Американские сенаторы предлагают ввести точечные меры против российских должностных лиц. Также предлагается призвать правительство Германии отказаться от поддержки газопровода «Северный поток — 2».
Евгений КалашниковОбщество
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