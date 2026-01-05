В Татарстане увеличили выплаты контрактникам

Они могут получить 2,9 млн рублей — такая сумма складывается из выплат от республики (2,5 млн рублей) и Минобороны России (400 тыс. рублей)

Фото: Артем Дергунов

Выплаты контрактникам в Татарстане увеличили до 2,9 млн рублей. Новые правила начали действовать с 1 января 2026 года.

Такая сумма складывается из выплат от республики (2,5 млн рублей) и Минобороны России (400 тыс. рублей). Повышенные выплаты могут получить будущие участники СВО, выполняющие задачи на передовой, а также заключающие контракт на службу в новые войска беспилотных систем (БПС) и новобранцы Африканского корпуса.

Напомним, с 2026 года участники СВО и члены их семей могут получать государственную поддержку на открытие собственного бизнеса посредством заключения социального контракта. У ветеранов, признанных безработными, есть возможность оформления такого договора независимо от размера среднедушевого дохода семьи.

Галия Гарифуллина