Юрист объяснил, как январские выходные отразятся на доходе россиян

Длинные каникулы не должны влиять на зарплату сотрудников, которым установлен оклад

Фото: Артем Дергунов

Январь традиционно считается самым «коротким» рабочим месяцем. В этом году россияне отдыхают 12 дней подряд — с 31 декабря по 11 января. О том, как каникулы отразятся на зарплате граждан, рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Длинные выходные не должны влиять на зарплату россиян, которым установлен оклад. Как гласит статья 112 Трудового кодекса страны, наличие в месяце праздничных дней не влияет на размер оклада.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Если работнику установлен не оклад, а, например, часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, изменения в заработной плате могут быть. Все будет зависеть от того, сколько часов в общем в месяц отработает работник или какой объем работы выполнит. Но таким работникам по закону работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение, если в период с 1 по 8 января они не будут работать. Размер этого вознаграждения должен быть определен локальным нормативным актом организации. Если же работник будет привлечен в работе в нерабочие праздничные дни, такая работа должна быть оплачена в двойном размере, — утверждает Александр Южалин.

При этом в аванс за январь войдет всего несколько рабочих дней, соответственно, его размер будет небольшим. Однако зарплата за вторую часть месяца будет существенно выше обычной, и в итоге общая сумма оклада за январь останется той же, заверил эксперт.

Напомним, за последний год средняя заработная плата в России увеличилась на 13,1 тысячи рублей, достигнув 99,7 тысячи рублей. Рост доходов зафиксирован в 258 отраслях экономики.

Галия Гарифуллина