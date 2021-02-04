Минобороны России построит в Казани военный госпиталь
Минобороны России построит в Казани новый военный госпиталь на 150 койко-мест. Проектные организации военного ведомства уже подготовили эскизы лечебного учреждения.
Ожидается, что главный корпус с палатным и лечебно-диагностическим блоками, инфекционным корпусом и объекты обеспечивающей инфраструктуры будут строиться поэтапно. Общая площадь застройки составит более 12,5 тыс. квадратных метров.
Новый военный госпиталь в столице Татарстана позволит оказывать специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь военнослужащим, членам семей, военным пенсионерам и гражданскому населению республики. По поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу рабочая группа специалистов Военно-строительного комплекса под руководством замминистра обороны России Тимура Иванова посетила будущую площадку строительства ведомственного лечебного учреждения, пишет ТАСС.
О планах построить новый военный госпиталь в столице Татарстана «Реальное время» сообщало еще в марте прошлого года. Медучреждение планируется разместить возле ДРКБ.
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