Минобороны России построит в Казани военный госпиталь

Минобороны России построит в Казани новый военный госпиталь на 150 койко-мест. Проектные организации военного ведомства уже подготовили эскизы лечебного учреждения.

Ожидается, что главный корпус с палатным и лечебно-диагностическим блоками, инфекционным корпусом и объекты обеспечивающей инфраструктуры будут строиться поэтапно. Общая площадь застройки составит более 12,5 тыс. квадратных метров.

Фото: mil.ru

Новый военный госпиталь в столице Татарстана позволит оказывать специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь военнослужащим, членам семей, военным пенсионерам и гражданскому населению республики. По поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу рабочая группа специалистов Военно-строительного комплекса под руководством замминистра обороны России Тимура Иванова посетила будущую площадку строительства ведомственного лечебного учреждения, пишет ТАСС.

О планах построить новый военный госпиталь в столице Татарстана «Реальное время» сообщало еще в марте прошлого года. Медучреждение планируется разместить возле ДРКБ.

Татьяна Леухина