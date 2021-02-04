В Казани полиция пресекла драку 42 человек

Сотрудникам угрозыска МВД Татарстана удалось задержать 42 участников конфликта в Казани, который мог перерасти в массовую драку. ЧП имело место на улице Салиха Сайдашева. Изъяты 30 прутов металлической арматуры и огнестрельное оружие, рассказали «Реальному времени» в МВД.

В МВД Татарстана информацию подтвердили. Уточнив, что речь идет о той самой драке, о пресечении которой 28 января сообщил глава ведомства Артем Хохорин на заседании итоговой коллегии МВД Татарстана. Подробности произошедшего он не раскрыл, однако тогда он сообщил о задержании 35 человек.

Фото: tatarstan.ru

По факту обнаружения оружия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Фото: МВД по РТ

Фото: МВД по РТ

Ирина Плотникова