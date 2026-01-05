Лариса Долина не отдаст квартиру Полине Лурье 5 января

Певица назначила новую дату передачи жилья

Фото: скриншот из видео с сайта Первого канала

Артистка Лариса Долина не освободит свою бывшую квартиру 5 января. Она назначила новую дату передачи жилья его новой хозяйке Полине Лурье, 9 января.

— Сегодня, 5 января, передачи точно не будет. Ориентировочно, это произойдет 9 января, но это неточно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются на этот счет, — цитирует ТАСС адвоката новой собственницы квартиры Светлану Свириденко.

По словам собеседницы издания, большей информацией она не располагает.

Напомним, Долина не была намерена покидать спорную квартиру в районе Хамовников до 5 января, несмотря на решение суда о ее принудительном выселении. Сторона покупателя запросила передачу жилья 30 декабря, однако представители артистки ответили отказом.

При этом 25 декабря Московский городской суд удовлетворил иск Полины Лурье о принудительном выселении народной артистки. Покупательница указала, что Долина продолжает проживать в квартире, которая ей уже не принадлежит, тем самым нарушая установленные правила.

Галия Гарифуллина