Январские холода еще сильнее «раздуют» платежи за тепло

Как именно холода влияют на платежку

Еще в начале января татарстанцы возмутились высокими платежами за ЖКУ по итогам декабря — в республике, как, впрочем, и в соседних регионах, резко возросли суммы платежей за тепло. Как рассказал сегодня журналистам заместитель директора по биллингу и реализации электрической энергии физически лицам АО «Татэнергосбыт» (предприятие выполняет функцию расчетного центра для управляющих компаний Татарстана) Роберт Хабибуллин, в среднем рост потребления тепла и, как следствие, платежей по сравнению с ноябрем составил 31%. Если сравнивать с более теплым декабрем 2019 года, рост составил 13%.

Наиболее остро возмущение жителей проявилось в Набережных Челнах — там это вылилось в проведение прокурорской проверки на предмет завышения платежей. Городские и республиканские власти неоднократно объясняли: все дело в погоде, декабрь был очень холодным, и из-за этого платежи выросли. Позже эти выводы подтвердила и прокуратура: она нашла лишь единичные случаи неверных расчетов в автограде.

Наиболее остро возмущение жителей проявилось в Набережных Челнах. Фото: nabchelny.ru

Январь же ознаменовался еще более мощными холодами — так что со дня на день можно ожидать платежки на еще большие суммы. Это подтверждает и Хабибуллин.

— В январе также были холода, которые длились неделю, так что в январских квитанциях ожидается рост порядка 8% по отношению к прошлому месяцу, — сообщил он сегодня.

Но, как обратили внимание журналисты, по данным Гидрометцентра Татарстана, в целом январь был наоборот немного теплее, чем декабрь. В декабре средняя температура составила примерно 10,7 градуса мороза, в январе — 9,8 градуса мороза. Коммунальщики в ответ отметили два момента. Первый — расчетный период все же не совпадает с календарным месяцем и начинается с 23 числа предыдущего месяца. Второй — температура воздуха на улице влияет на потребление тепла все же не совсем напрямую.

— Мы все время неправильно ведем уклон проблематики — мы говорим о температуре наружного воздуха. В домах, где установлены узлы учета, в начислениях температура не фигурирует априори. Там есть узел учета, есть вычислитель, на который поступают данные. Это также метрологически поверенный прибор […] Да, температура есть температура, холоднее снаружи — дом потребляет больше тепла. Но в расчетах температура наружного воздуха не фигурирует, — объяснял тонкости процесса заместитель генерального директора АО «Татэнерго» Олег Зверев.

Заместитель генерального директора по сбыту тепловой энергии АО «Казэнерго» Ильдар Гильмуллин добавлял: чем холоднее на улице. Тем более подогретый теплоноситель поставляет компания, и это уже учитывается на узле учета.

Январь ознаменовался еще более мощными холодами — так что со дня на день можно ожидать платежки на еще большие суммы. Фото Максима Платонова

Все считает машина

Зверев также заверил, что «человеческий фактор», проще говоря, подкрутки и прочие манипуляции, в этой системе почти невозможны.

— Есть много вопросов, что якобы как-то подкручивают приборы учетов. Уже много лет прошло с тех пор, как все эти расчеты автоматизированы. Там стоят адаптеры с сим-картами, и показания уходят на сервер казанского энергоцентра, и без вмешательства человека программа делает расчеты.

Такая схема не работает только в тех домах, где нет таких узлов учета — как правило, это старые дома, где их установка невозможна технически. У того же «Татэнерго» таких — 246 из более чем 3 тысяч домов в обслуживании.

Именно поэтому «Татэнергосбыт» исключает возможность перерасчета: в компании уверены, что ошибок в начислениях не было.

— У нас все формулы, вся цепочка передачи показаний — все это происходит без участия человеческого фактора. Поэтому нарушений не было. Мы специально смотрели — вдруг было человеческое вмешательство — такого нет. Поэтому оснований для перерасчета в Татарстане на сегодняшний день нет.

Потери и долги

Теплопотери также не влияют на начисления для жителей, добавляет Зверев, вместо этого они бьют по инвестпрограммам самих компаний.

— Теплопотери включены в тариф и имеют достаточно большой вес — в тарифе они составляют долю 11%, все, что свыше 11% — это уже вымывает нашу прибыль, это сверхнормативные платежи. Это уменьшает прибыль компании, а учитывая, что Госкомитетом [по тарифам] прибыль закладывается на реконструкцию конкретных объектов — это бьет по нашей инвестпрограмме. Если взять Казань — шесть лет назад потери составляли 21%. На сегодня — 2020 год нас немного подвел, потери достигали 13%, — сообщил Зверев.

«Татэнергосбыт» исключает возможность перерасчета, так как программа делает расчеты без вмешательства человека. Фото: dzer.ru

Гильмуллин рассказал, что иногда на потери влияют и те самые дома с отсутствием приборов учета, а также случаи воровства теплоэнергии, когда кто-то нелегально подключается к сетям. Сейчас потери у «Казэнерго» также составляют 13%.

Просроченные задолженности также бьют по инвестпрограммам коммунальщиков — но с этим компании в целом справляются. По состоянию на 1 января по всей республике сумма просроченной задолженности составляет 6,7 млрд рублей, рассказал представитель «Татэнергосбыта».

Олег Зверев из «Татэнерго» констатировал рост задолженности.

— На 1 января 2021 года задолженность составила 1,022 млрд рублей по Казани, на 1 февраля 2021 года — 1,289 млрд рублей задолженности. Основная ремонтная компания начнется после опрессовок — поэтому пока рано говорить о том, что что-то будем исключать из инвестпрограммы. В том году — да, исключали часть объектов. Но то, что необходимо и не может терпеть — это, естественно, выполняется. Часть объемов мы сняли, но это было связано не с дебиторкой, а с тем, что год был достаточно теплым и объем выработки был ниже — мы не набрали тот необходимый объем валовой выручки.

Представитель «Казэнерго» заявил, что все обязательства по инвестпрограмме компания исполнила — но в том числе за счет заемных средств. Объем просроченной задолженности в «Казэнерго» оценили в 250 млн рублей.

Александр Артемьев