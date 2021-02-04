Татарстан получил почти 50 тысяч доз вакцины «Спутник V»
В Татарстан поступило еще 47 880 доз вакцины «Спутник V». В целом республика получила уже 81 122 дозы.
На сегодня использовано 19%, сообщили в Минздраве РТ.
На сегодня от SARS-CoV-2 привились 15 392 татарстанца. Два укола получили 2 892 человека.
Напомним, накануне число провакцинированных в республике составляло 14 100 человек, из них вторую дозу получили 2 617. Таким образом, за сутки в Татарстане успели привить почти 1,3 тысячи человек.
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