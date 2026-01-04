Движение на М-7 и еще двух трассах Татарстана возобновили
Ранее там действовали ограничения для автобусов и грузовиков
В Татарстане с 19:00 сняли временные ограничения движения для грузового транспорта и пассажирских автобусов на нескольких федеральных трассах республики. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РТ.
Открыты для движения следующие участки:
- трасса Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск (от начала маршрута до отметки 136+969 км);
- автодорога А-151 Цивильск — Ульяновск (от отметки 122+805 до 136+710 км);
- трасса М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань (от отметки 735+683 до 828 км);
- подъездная дорога М-7 «Волга» к городу Кирову (от отметки 15+760 до 127+190 км).
Важно отметить, что ограничения сохраняются на участке трассы Р-239 Казань — Оренбург (от отметки 10+910 до 249 км) для грузового транспорта и автобусов. Также продолжает действовать запрет для всех видов транспорта на федеральной автодороге М-5 «Урал». Помимо этого, ограничения действуют на федеральной дороге М-12, которую закрыли почти одновременно с М-5.
