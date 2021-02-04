Путин подписал закон о поправках в Семейный кодекс

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Семейном кодексе закрепляется приоритет Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности над международными договорами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно обновленной редакции статьи 79 Конституции РФ, теперь решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Основному закону страны, не подлежат исполнению в стране.

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8 декабря минувшего года Путин подписал пакет законов, которые устанавливают на территории России приоритет Конституции РФ над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов. Поправки внесли в ряд кодексов, в том числе Гражданский, Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный и Кодекс административного судопроизводства и в 115 российских законов.

