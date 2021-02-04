Совет директоров Parler уволил женатого на уроженке Казани гендиректора соцсети

Гендиректор и основатель соцсети Parler Джон Матце, женатый на уроженке Казани Алине Мухутдиновой, рассказал, что совет директоров компании решил уволить его.

«29 января 2021 года правление Parler, контролируемое Ребеккой Мерсер, приняло решение немедленно прекратить мою деятельность на посту генерального директора Parler», — цитирует Fox News записку, которую Матце разослал сотрудникам компании.

Матце написал, что за последние несколько месяцев он столкнулся с «постоянным сопротивлением» своему первоначальному видению платформы.

Напомним, Parler стали активно пользоваться консерваторы и сторонники Дональда Трампа. Социальную сеть стали банить AppStore и Google Play, а затем компанию лишили серверов Amazon Web Services. Самому Матце с семьей пришлось некоторое время скрываться из-за утечки его личных данных и начавших поступать угроз.

Недавно СМИ выяснили, что основатель Parler женат на девушке из Татарстана. Выросшая в Казани 29-летняя Алина Мухутдинова сейчас живет в США. Но иногда приезжает на родину.