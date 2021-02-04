Ректор КФУ рассказал, сколько студентов было оштрафовано по итогам митингов в поддержку Навального

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ректор Казанского федерального университета прокомментировал прошедшие в Казани митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По его словам, собственную позицию может иметь каждый гражданин, если не нарушает действующего законодательства.

— Если суд решит, что наступила уголовная ответственность, то такой студент учиться в нашем вузе не будет. Ничего хорошего в этом нет. Особенно когда втягивают наших детей. Было два случая, когда попали наши лицеисты. Мало ли, кому что не нравится. Здесь и наша недоработка. Мы не полностью загружаем энергетику наших студентов. Дети занимаются и спортом, и творчеством. 8-го числа (февраля, — прим. ред.) запускаем проект, связанный с научно-образовательной работой. Возрождаем кружковую деятельность. Нам пришло 36 или 37 извещений о том, что «ваш студент был оштрафован».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Вахитовский суд Казани поступил 351 материал после воскресной несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января, после акции 23 января — 208 административных дел. В Набережных Челнах рассмотрели 34 административных дела в отношении участников несанкционированного митинга, все получили штрафы.



Лига студентов Татарстана также сообщила о жалобах на угрозы отчисления за участие в митинге.