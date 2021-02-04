Первый год Липского в Татарстане: 50 дел на силовиков, садист из Осиново и 100%-ное раскрытие изнасилований

Приоритетами 2021 года глава Следкома по РТ объявил защиту бюджета от воров и качество следствия

Фото: Максим Платонов

С приходом Валерия Липского Следком по Татарстану стал ближе к людям в 4,5 раза: именно на столько всего за год выросло число людей, побывавших на личных приемах руководителей следственных отделов. Кроме того, отмечен резкий всплеск уголовных дел о коррупции. Сегодня на итоговой коллегии руководитель Следкома по РТ включил это направление в число приоритетных, наряду с защитой несовершеннолетних от преступных посягательств и борьбой за качество следствия. Отдельный «привет» от главного следователя получили неплательщики налогов и зарплаты. Тогда как президент республики Рустам Минниханов попросил силовиков проявлять человечность, тактичность и беспристрастность.

Почему четырех детей из Осиново забрали в приют



Указ президента РФ о назначении нового руководителя СК в Татарстан был подписан почти год назад — 6 февраля 2020 года. Так что сегодняшнюю коллегию можно считать первым годовым отчетом полковника юстиции Валерия Липского об итогах работы.

Криминальный 2020-й в Татарстане сопровождали неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и рост преступности. Количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло почти на треть, на 21% увеличилось число убийств и покушений, на 10,8% — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

«Раскрываемость преступлений остается на стабильно высоком уровне», — отметил глава Следкома по Татарстану, озвучив статистику раскрываемости по упомянутым категориям в 94—97%.

При этом в республике были раскрыты все изнасилования, сообщения о которых поступили в правоохранительные органы.

К числу наиболее скрытых относятся преступления против детей и подростков. Часть удается выявлять лишь благодаря межведомственным проверкам неблагополучных семей и тестированию педагогов-психологов. Результат налицо: за год выявлено 47 фактов истязаний детей, сообщил главный следователь республики и поделился примером:

— Предстал перед судом садист из поселка Осиново, систематически избивавший 6-летнего пасынка, попавшего в результате с переломом плеча и ноги в больницу. Дальнейший осмотр ребенка показал наличие у него множественных застарелых переломов ребер и позвонков. Сейчас мальчик, двое его братьев и сестра изъяты из семьи и их жизни ничего не угрожает.

Сегодняшнюю коллегию можно считать первым годовым отчетом полковника юстиции Валерия Липского об итогах работы. Фото Максима Платонова

Он напомнил о факте, когда спасти детей не удавалось — ревнивец Айнур Харисов получил пожизненный срок за расправу над женой, пасынком и малолетним ребенком в Менделеевске. К 20 годам приговорен татарстанец, который неоднократно по пьяни насиловал свою несовершеннолетнюю дочь, в результате чего девочка пыталась покончить с собой. На 14 лет в колонию строгого режима отправлен другой житель республики, что на протяжении двух лет применял сексуальное насилие к малолетней приемной дочке и пасынку.

Всего за прошлый год в суд направлены 320 уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних.

«Не покрываем мы и собственных работников»

Борьбу с коррупционными и должностными преступлениями глава Следкома по РТ Липский назвал приоритетной. В 2020-м в суд направлены 670 дел этой категории — в 2019-м их было на 64% меньше. «Мы обещали довести до конца расследование ряда резонансных уголовных дел. Обещание сдержали», — сообщил докладчик и привел целый ряд примеров.

Так, в Приволжский райсуд Казани направлено дело БТИ и Росреестра, в числе обвиняемых по нему — бывший замруководителя Росреестра по РТ Ада Зайдуллина и бывший юрисконсульт РГУП «Бюро технической инвентаризации» Минстроя Мария Чинахова. По версии следствия, на счету фигурантов дела — 13 хищений муниципальных объектов недвижимости Казани с ущербом в 47 млн рублей, путем подделки правоустанавливающих документов и оформления права собственности. В результате были отчуждены 9 участков, квартира и 2 нежилых помещения, еще два хищения вовремя пресекли.

В Приволжский райсуд Казани направлено дело БТИ и Росреестра, в числе обвиняемых по нему — бывший замруководителя Росреестра по РТ Ада Зайдуллина. Фото Ирины Плотниковой

Под суд пошли руководители ООО «Телесвязь» Маков и Лазарев, обвиняемые в уводе 1,4 млн рублей по госконтракту на очистку акватории и берегов Куйбышевского водохранилища. Подписание фиктивных актов приемки работ по укреплению берегов Вятки и Волги инкриминируют бывшему главе «Средволгаводхоза» Мухаметшину, ущерб бюджета оценен в 114 млн рублей.

«К реальному сроку приговорен бывший помощник прокурора Московского района города Казани [Руслан] Набиев, который получил от гражданки более 2 млн рублей якобы для передачи их в качестве взятки за содействие в освобождении ее сына от уголовной ответственности», — поделился Валерий Липский. Напомним, Набиев получил 4 года колонии, отец Набиева покинул пост председателя райсуда.

Далее глава Следкома по РТ заметил, что под следствием за серию взяток сейчас находится бывший зампрокурора Нурлата.

Всего за коррупционные и должностные преступления в 2020-м «загремели» свыше 50 сотрудников правоохранительных органов Татарстана. В их числе — экс-начальник казанского отдела полиции «Горки» Рафаэль Габбазов, чье дело о покушении на взятку в 1 млн рублей уже рассматривает суд, а также четверо гаишников — обвиняемых в причастности к ОПГ инсценировщиков ДТП, на счету которых 11 фальсификаций аварий и 4,5 млн рублей незаконно выплаченных страховок.

Упомянул Липский и дело полковника полиции Алексея Ершова. Фото Ирины Плотниковой

Упомянул Липский и дело полковника полиции Алексея Ершова, сообщив, что бывшему начальнику ОП «Сафиуллина» инкриминируют взятку в 18,4 млн рублей, передававшуюся на протяжении десяти лет «за непроведение проверочных мероприятий на автомобильных стоянках». «После отказа [предпринимателя] дальше платить деньги, он потребовал передать ему во владение три автомобильные стоянки», — поделился версией следствия руководитель ведомства и сообщил еще о двух взятках в 240 и 480 тысяч рублей от владельца другой стоянки и директора магазина.

36 уголовных дел данной категории возбуждал сам Валерий Липский. Статус подозреваемых-обвиняемых получили 6 адвокатов, 16 депутатов муниципалитетов, 5 глав сельских поселений, 7 членов участковых избирательных комиссий и 2 следователя полиции. Также докладчик напомнил о вступившем в силу приговоре бывшей судье Марине Фирсовой по делу о мошенничестве на 50 тысяч рублей.

Докладчик напомнил о вступившем в силу приговоре бывшей судье Марине Фирсовой по делу о мошенничестве на 50 тысяч рублей. Фото: realnoevremya.ru

«Не покрываем мы и собственных работников, — заметил он. — В прошедшем году за злоупотребления по службе преданы правосудию: бывший руководитель следственного отдела по городу Набережные Челны Халиев, его заместитель Шакиров и следователь Перепеченова».

Как 13 закрытых дел пополнили бюджет на 300 миллионов

Рекордом за всю десятилетнюю историю работы Следкома в Татарстане стали 20 возбужденных за год дел о налоговых преступлениях. Еще 23 дела были прекращены. При этом совместные усилия СК, МВД и ФНС дали плоды — в бюджет поступили 310 млн рублей, что на треть больше возмещенных налоговых платежей 2019 года. Под арестом оказалось имущество фигурантов еще на 175 млн рублей.

На коллегии прозвучали фамилии директоров, что, попав под следствие, «добровольно возместили» налоги. В их числе руководитель «СК Премьер Сити» Панков, которого подозревали в уклонении от уплаты налогов на 49 млн рублей, директор «Современного строительства» Мухамедзянова (недоимка в 45 млн), глава фирмы «Вираж» Карамов (42 млн рублей).

Липский отметил, что полное добровольное возмещение ущерба стало результатом расследования 13 уголовных дел этой категории, которые позже были прекращены. Далее прозвучал пример иного подхода: «Руководитель компании «НПЦ «Град» Чеховских не пожелал добровольно возместить ущерб, причиненный бюджету. О мотивах уклонения от уплаты более 28,7 млн рублей он теперь расскажет в суде. На его имущество наложен арест».

Рекордом за всю десятилетнюю историю работы Следкома в Татарстане стали 20 возбужденных за год дел о налоговых преступлениях. Фото Максима Платонова

Еще на 100 млн рублей в 2020-м потянул общий объем возмещенного ущерба по недополученной зарплате в Татарстане. У привлеченных за невыплату арестовано имущество на 50 млн рублей. В суд ушло дело директора ООО «РосНефтеКомплект» Рослова, задолжавшего людям 12,7 млн рублей. В ходе следствия арестовали транспорт обвиняемого на 15 млн, и он полностью погасил долги перед рабочими, а за преступление получил судебный штраф 20 тысяч рублей.

Руководитель челнинского МУП «Электротранспорт» Мубаракшин погасил задолженность на 4 млн рублей перед 43 сотрудниками еще в ходе следствия. Ну а челнинский завод «КамгэсЗЯБ» после вмешательства силовиков погасил сотрудникам зарплату в 10 млн рублей и приостановил процесс увольнения 400 человек.

Также под суд пошли 59 руководителей, на счету которых — нарушения правил охраны труда со смертельным исходом и увечья работников. Тут Липский напомнил о недавней гибели двух человек и ранении еще одного при взрыве емкости на участке добычи нефти и газа в Сармановском районе, он заверил — «виновные от ответственности не уйдут».

Еще одним результатом расследования уголовного дела стала «дорога жизни» между поселком Татваленок и столицей Татарстана. Фото: evening-kazan.ru

Как следователи помогли построить «дорогу жизни»

Важнейшей задачей на 2021-й главный следователь республики считает восстановление имущественных прав потерпевших. В 2020-м по расследованным уголовным делам пострадавшим компенсировали почти полмиллиарда. Под арест попало имущество обвиняемых стоимостью свыше 1,2 млрд рублей.

По словам Липского, потерпевшим удалось помочь даже по тем делам, которые не имели судебной перспективы, но являлись социально значимыми. Так, в рамках расследования дел о халатности при реализации республиканской программы переселения граждан из аварийного жилья в Заинском районе нашлись спонсоры, за счет которых были устранены строительные недостатки в новых квартирах переселенцев. А в Зеленодольске двум потерпевшим полностью закрыли ипотеку перед Сбербанком, еще один нуждающийся в улучшении жилищных условий получил квартиру безвозмездно.

В Актанышском районе при содействии администрации района удалось полностью оплатить работы по газификации домов шести семей, права которых ранее при проведении газификации были нарушены. Еще одним результатом расследования уголовного дела стала «дорога жизни» между поселком Татваленок и столицей Татарстана. Единственная существовавшая до этого дорога была незаконно перекрыта, напомнил Липский, и на жалобы людей во все инстанции «Главтатдортранс» отреагировал лишь после возбуждения уголовного дела — продолжил автодорогу, проезд по которой возможен в любое время года.

Одним из новых подходов в работе Валерий Липский назвал, казалось бы, привычные приемы граждан. С его слов, несмотря на ковид, руководителями следственных отделов за год принято 6 795 человек — это в 4,5 раза больше, чем год назад. Всего же следователями СКР в Татарстане принято 8 243 человека, вследствие чего сократилось число прямых обращений в центральный аппарат Следкома.

Одним из новых подходов в работе Валерий Липский назвал, казалось бы, привычные приемы граждан. Фото Максима Платонова

Задачи от Липского на 2021 год

Решительные меры в новом году докладчик пообещал принять в части борьбы по повышению качества работы следователей. В целом поставил перед коллективом ряд приоритетных задач:

пресекать преступные посягательства на бюджеты всех уровней;

усилить работу по раннему выявлению и оперативному расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних;

обеспечить установление объективной истины по каждому уголовному делу, соблюдать права и интересы всех участников уголовного судопроизводства, не допускать необоснованного привлечения к уголовной ответственности;

совершенствовать взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, а также с органами государственного надзора и контроля в сфере выявления и расследования коррупционных и налоговых преступлений, а также нарушения трудовых прав граждан.

Отдельно Валерий Липский поблагодарил руководство республики и лично Рустама Минниханова за поддержку в работе. В частности, за 10 квартир, предоставленных в пользование нуждающимся сотрудникам Следкома по РТ в прошлом году.

Минниханов просил следователей проявлять человечность

Присутствующий на коллегии президент Татарстана отметил работу «новой команды» Следственного управления СКР по республике, которой удалось наладить взаимодействие с органами власти республики и коллегами из других силовых ведомств, а еще повысить эффективность работы следователей. На каждого сотрудника СК в Татарстане сейчас в среднем приходится семь уголовных дел в месяц.

Присутствующий на коллегии президент РТ отметил работу «новой команды» СУ СКР РТ, которой удалось наладить взаимодействие с органами власти республики и коллегами из других силовых ведомств. Фото Максима Платонова

Оценил Рустам Минниханов и двукратный рост уголовных дел о невыплате зарплаты — с 63 до 123, а также сокращение задолженности в этой части с 300 до 200 млн рублей за год.

Важным направлением глава республики считает реанимацию уголовных дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет и борьбу с оргпреступностью. За год под суд отправили девять группировок, всего 21 человека.

В то же время в выступлении Минниханова прозвучала некоторая обеспокоенность в части корректности работы силовиков. Он назвал приоритетом оперативность и качество расследования, но добавил: «Обращаю внимание на строгое соблюдение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях и возбуждении уголовных дел».

— Вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью, — продолжил глава республики. — В вашей работе прежде всего ценятся компетентность и профессионализм, но за каждым расследуемым уголовным делом — человеческие судьбы. В этой ситуации важнейшее качество вашей профессии — человечность. Внимание к деталям и дотошность в расследовании ни в коем случае не должны исключать беспристрастность и тактичность.

На коллегии Следкома по РТ Рустам Минниханов вновь повторил уже звучавший для прокуроров тезис о борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями, и контроле за тем, чтобы «каждый рубль быть использован по назначению».

Важным направлением президент считает борьбу с терроризмом и экстремизмом. «Современный терроризм тесно связан с наркобизнесом, незаконной торговлей оружием, изготовлением и распространением фальшивых денег, с перемещением капитала, его отмыванием и даже созданием легальных торговых фирм», — подчеркнул он.

Важным направлением президент считает борьбу с терроризмом и экстремизмом. Фото Максима Платонова

Не обошел Минниханов стороной и тему недавних митингов в поддержку оппозиционера Навального. В этом контексте президент республики просил не допустить дестабилизации общественно-политической ситуации и деятельности деструктивных организаций, призывающих людей к участию в беспорядках или несанкционированных акциях.

Завершилась официальная часть награждением. Медалью «За доблестный труд» президент РТ оценил вклад в укрепление законности и правопорядка со стороны руководителя 3-го отдела Следкома по РТ Айрата Валеева, благодарности главы республики за безупречную службу был удостоен руководитель 4-го «экономического» отдела Следкома по РТ Станислав Столяров, следователь отдела по Приволжскому району Казани Айрат Асхадуллин и старший следователь 2-го отдела Следкома Раиль Самигуллин.

Благодарность от главы управления Валерия Липского прозвучала в адрес сотрудников следственных отделов по Вахитовскому району Казани (во главе с Ренатом Валеевым), по городу Альметьевску (руководитель Ильнур Ахметгалимов) и 1-го отдела Следкома по РТ (под руководством Рамиля Билалова). Приказ подтянуться получили их коллеги в Челнах, Бугульме, Нижнекамске, Менделеевске, Азнакаево и трех районах Казани.

В завершение основной части коллегии Валерий Липский поблагодарил присутствующих на татарском: «Бик зур рэхмэт сезге».



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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов