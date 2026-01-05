За сутки с улиц Казани вывезли 17,7 тыс. тонн снега

На уборку вышли 902 единицы техники и 517 дорожных рабочих

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки в Казани на снегоплавильные пункты вывезли 17,7 тыс. тонн снега. На уборку улиц и дорог вышли 902 единицы техники и 517 дорожных рабочих, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Для обработки дорог и тротуаров израсходовали 1 006 тонн противогололедных материалов: 397,2 тонны реагента и 609,6 тонны песко-соляной смеси.

— Сегодня днем работы по содержанию улично-дорожной сети продолжатся. На очистке дорог от снега задействуют 503 единицы техники и 516 дорожных рабочих, — заверили казанцев.

Всего с начала зимнего сезона с улиц Казани вывезли 155,6 тыс. тонн снега. На обработку потратили 24,8 тыс. тонн противогололедных материалов.

Напомним, в Казани хотят открыть первый газовый снегоплавильный пункт. Его планируют создать в микрорайоне «Салават Купере».



Галия Гарифуллина