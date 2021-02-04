Следующая неделя в Татарстане начнется с холодов до -30°С

Фото: Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр Татарстана составил прогноз погоды на ближайшие пять дней. В выходные в республике похолодает и мороз сохранится на следующей неделе.

В пятницу синоптики прогнозируют очень теплую и влажную погоду. Она будет формироваться под влиянием смещающегося с юго-запада активного циклона. Ночью местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, в отдельных районах возможны туман и гололед. Днем снег будет переходить в дождь и морось. При этом скорость ветра может достигать 15—20 м/с. Ночью температура составит от -4°С до +1°С. Днем ожидается от 0°С до +3°С.

Фото: Максим Платонов (архив)

В субботу республику уже ждет заметное похолодание. Прогнозируется снег, ночью на востоке мокрый снег, местами метель и сильный ветер порывами до 16 м/с. Ночью и днем метеорологи обещают 9—14 градусов ниже ноля, при прояснениях местами термометры могут показать до -21°С.

В воскресенье возможен небольшой снег. Температура ночью ожидается на уровне 20—25 градусов мороза. Днем она составит от -17°С до -22°С.

Предварительный прогноз на понедельник и вторник говорит, что холода сохранятся. Существенных осадков не ожидается. Ночью при прояснениях температура может опускаться до -30°С. Днем синоптики прогнозируют от -17°С до -23°С.