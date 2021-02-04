В Москве состоялся предпремьерный показ сериала про «КАМАЗ-мастер»

В Москве состоялся предпремьерный показ первой серии сериала «Мастер», сюжет которого построен вокруг гоночной команды «КАМАЗ-мастер».

Работа над проектом от идеи до полной реализации длилась более 6 лет. Съемки проводились компанией Федора Бондарчука и прошли на территории России и Казахстана. В них приняли участие пилоты команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Дмитрий Сотников, Андрей Каргинов и Антон Шибалов.

Фото: vk.com/rallykm

Всего сериал состоит из 8 серий длительностью порядка 50 минут каждая. Выход сериала «Мастер» на российские экраны планируется с 18 февраля.



Напомним, ранее руководители «КАМАЗ-мастера» стали гостями программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.