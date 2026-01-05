Проект ВСМ до Казани представят Владимиру Путину в марте

Об этом рассказал глава Минтранса страны Андрей Никитин

Фото: Олег Тихонов

Варианты развития высокоскоростной магистрали, в том числе до Казани, представят президенту России Владимиру Путину в марте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минтранса страны Андрея Никитина.

— Есть поручение президента в марте представить ему варианты следующих направлений развития ВСМ. Казань — один из вариантов... Мы покажем президенту наиболее обоснованную с нашей точки зрения последовательность. Там же есть направление на Минск, на Адлер, на Казань, еще есть несколько вариантов. Поэтому мы все президенту доложим, он примет решение, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, во время трансляции программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президент России заявил, что проект ВСМ Москва — Казань будет реализован. «Идут проектные работы на линии Москва — Петербург и Москва — Казань тоже будет реализован», — заверил он.

В декабре сообщалось, что высокоскоростная магистраль должна появиться в Казани до 2045 года. Всего к этому сроку планируется построить пять новых ВСМ общей протяженностью 4,5 тыс. км.

Галия Гарифуллина