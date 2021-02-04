Иван Ургант «утопил» грузовик «КАМАЗ-мастер» в Останкинском пруду (видео)

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В эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале показали кадры, как грузовик «КАМАЗ-мастер» затонул в Останкинском пруду.

По сюжету, ведущий программы Иван Ургант в компании пилотов гоночной команды Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева сел за руль грузовика, участвовавшего в ралли «Дакар». Он устроил тест-драйв по территории телецентра «Останкино».

В конце сюжета были показаны кадры, где машина пошла ко дну Останкинского пруда.

— А еще есть у вас? А сколько это стоит? — спросил Ургант

— 700 тысяч евро, — ответил Николаев.

— Ну, я какие-то деньги отдам, — отшутился Ургант.

Напомним, ранее руководители «КАМАЗ-мастера» стали гостями программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.