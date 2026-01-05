Доклад о расследовании гибели детей в Менделеевске представят в центральный аппарат СК
Школьники утонули в канализационном колодце — они упали в него, катаясь с горки
Доклад о расследовании обстоятельств гибели детей в Менделеевске представят в центральный аппарат СК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Двое школьников утонули в канализационном колодце в Менделеевске. Они упали в него при катании с горки. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Председатель Следственного комитет Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования.
Глава Менделеевского района Роберт Искандаров выразил соболезнования родным и близким погибших детей. Он сообщил, что семьям будет оказана вся необходимая поддержка.
— Горка и место для катания несанкционированные, колодец находится на балансе коммерческого предприятия, — сообщил глава района.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».