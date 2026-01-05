Дональд Трамп высказался о возможности проведения военной операции в Колумбии

По его словам, Колумбией «управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его в США»

После операции в Венесуэле президент США Дональд Трамп не исключил возможности военных действий и в Колумбии. Предлогом стала борьба с контрабандой наркотиков.

— Ей управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его в США. Ему недолго осталось этим заниматься, вот что я вам скажу, — заявил Трамп о президенте республики (цитата по ТАСС).

Трампа спросили, означает ли это, что США допускают возможность проведения военной операции в Колумбии. Как ответил американский лидер, «это звучит неплохо».

Кроме того, Трамп заявил, что власти Кубы близки к падению из-за отсутствия источников доходов. По его словам, страна получала доходы от венесуэльской нефти.

Президент США высказался и о Гренландии. Она нужна Вашингтону с точки зрения национальной безопасности, считает Трамп.



Напомним, 3 января военные США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Сегодня он предстанет перед американским федеральным судом в Нью-Йорке.

